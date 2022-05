Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati. Jill Biden a ajuns in Romania, vineri, la Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu,…

Jill Biden, soția lui Joe Biden, a ajuns vineri in Romania in jurul orei 17.00. Ea a aterizat cu avionul la baza militara de la Mihail Kogalniceanu.