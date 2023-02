Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de ofițeri ai Poliției de Frontiera din Anglia și Franța vor intra in greva in perioada 17-20 februarie, in timpul vacanțelor școlare - a anunțat ieri un sindicat care ii reprezinta, relateaza France-Presse, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai multe inscripții fasciste au aparut in zona unui parc din Deva. Polițiștii au deschis un dosar penal și ii cauta pe autori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Inaugurata in Anul Centenar al Marii Uniri, Catedrala Naționala reprezinta o implinire a jertfei eroilor. Prima liturghie oficiata pe șantierul ei a avut loc odata cu Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși de la București, ceea ce o transforma atat in simbol al continuitații romanești, cat…

- Țigari de contrabanda in valoare de peste 2 milioane de euro au fost descoprite de polițiștii de frontiera din Giurgiu intr-un tir, in spatele unui „capac” din cutii de portocale, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Actiune a politistilor de frontiera si politistilor din cadrul IPJ Giurgiu. Cantitate impresionanta de articole pirotehnice, in valoare de peste 400.000 lei, descoperita in PTF Giurgiu Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit impreuna cu politistii din cadrul I.P.J. Giurgiu Serviciul Arme,…

- Un agent de politie a fost lovit in plin de un cetatean care i-a deschis usa de la apartament.Videoclipul a fost publicat pe Facebook de Sindicatul Europol. „De multe ori am auzit opinii de genul: "ce mare lucru sa intervii la un apel la 112?!" sau "politistii de ordine publica nu fac nimic, doar patruleaza"…

- Joi, 24 noiembrie, intr-o locatie speciala de evenimente, situata in mijlocul naturii (Padurile Regale) are loc evenimentul “NUNTA DE PROBA”, incepand cu orele 17.00 si pana la orele 22.00.Devenit deja o traditie, evenimentul “nunta de proba” este creat special pentru mirii aflati in cautarea…

- Trei turisti aflati pe o ambarcatiune in risc de scufundare au fost salvati vineri seara de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…