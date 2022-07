Stiri pe aceeasi tema

- Florin Jianu, președintele Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a declarat, luni, dupa o intalnire cu premierului Nicolae Ciuca, la Guvern, ca a discutat despre modificarile propuse de coaliția de guvernare la Codul Fiscal. Acesta spune ca mare parte…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, a declarat, luni, la Paltul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca au cerut ca masurile sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2023. De asemenea, mediul…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, a declarat, luni, la Paltul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca au cerut ca masurile sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2023.

- Potentialul de crestere economica a Romaniei este pus sub semnul intrebarii de lipsa fortei de munca, iar aceasta ar trebui sa fie una dintre cele principalele preocupari ale Guvernului, a afirmat, luni, Ionut Simion, presedintele Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham Romania), in cadrul unei…

- Un proiect de lege prin care se anuleaza amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) si returnarea sumelor incasate de catre stat a fost adoptat miercuri, 29 iunie, de Camera Deputaților. Proiectul de lege prevede masuri referitoare la executarea sanctiunilor…

- Sindicalistii din cadrul Postei Romane organizeaza, sambata, incepand cu ora 10:00, un miting de protest in fata Guvernului, pentru a solicita conducerii Postei Romane salarii marite, locuri de munca sigure si conditii de munca decente, informeaza Agerpres . Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania,…

- Acea propunere lansata de Florin Cițu, privind reducerea CAS cu 5%, e neserioasa, ne amagește, spune Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR).