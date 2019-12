Jesualdo Ferreira este noul antrenor al echipei Santos

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va fi in urna a doua, cea a echipelor care nu sunt cap de serie, la tragerea la sorti a 16-imilor Ligii Europa, relateaza news.roUrna A, cea a capilor de serie: FC Sevilla, Malmo FF, FC Basel, Lask Linz, Celtic Glasgow, Arsenal Londra, Ajax Amsterdam (locul 3 in grupa din Liga…

- O scena de-a dreptul șocanta a avut loc, duminica seara, la finalul partidei din Serie A, Bologna - AC Milan 2-3.Un suporter al echipei AC Milan a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost injunghiat in abdomen de un fan al aceleiași echipe.Motivul? Cei doi s-au incaierat pentru un șort al unui…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, intalneste astazi, de la ora 22.00, la Roma, pe Lazio, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa E a Ligii Europa. Ardelenii au nevoie de un singur punct ca sa-si asigure prezenta matematic in saisprezecimile competitiei. Aceasta miniperformanta va fi atinsa intr-o…

- Atacantul Mario Balotelli (Brescia), trimis acasa de antrenorul sau, Fabio Grosso, de la antrenamentul de joi, nu a fost convocat pentru meciul pe care echipa il va juca duminica pe terenul celor de la AS Roma, in Serie A. Presa a relatat ca antrenorul Grosso a fost extrem de deranjat…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, considera ca FCSB, adversarul de sambata, din etapa a 16-a a Ligii I, nu este de neinvins, insa admite ca este cea mai in forma echipa din Romania. El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa pe care o pregateste…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) si Brazilia au semnat duminica o serie de acorduri cu ocazia vizitei presedintelui brazilian Jair Bolsonaro la Abou Dhabi, in prima sa deplasare oficiala in tarile lumii arabe, informeaza AFP potrivit Agerpres. Bolsonaro a sosit in Emiratele Arabe sambata, pentru o vizita…

- Clubul Genoa, la care este legitimat Ionut Radu, a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca Aurelio Andreazzoli nu mai este antrenorul echipei din Serie A potrivit news.ro“Genoa anunta ca l-a eliberat din functie pe antrenorul Aurelio Andreazzoli. In orele urmatoare va fi anuntata componenta…

- In timp ce echipele romanesti aduna esec dupa esec in cupele europene, Razvan Lucescu scrie istorie in Liga Campionilor Asiei. La doar 3 luni de cand a devenit antrenorul de la Al Hilal, tehnicianul care le daruia grecilor de la PAOK un titlu istoric in urma cu cateva luni a facut un pas urias spre…