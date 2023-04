Jessie Ware a lansat albumul That! Feels Good

Stiri pe aceeasi tema

- Noul single al lui Jessie Ware, „Begin Again”, a fost una dintre primele melodii scrise pentru viitorul album și a fost inspirata de timpul petrecut in America de Sud, cuprinzand caldura și senzualitatea Braziliei. De asemenea, se bazeaza pe baza piesei „What’s Your Pleasure” – un numar disco gospel,…

- NF a lansat albumul „HOPE”. Cunoscut pentru versurile rapide peste ritmuri de hip hop, NF a construit o baza de fani care i-a adus peste 30 de miliarde de stream-uri globale și l-a stabilit ca unul dintre cei mai consecvenți și ascultati artiști, conectandu-se direct cu fanii intr-un mod autentic. Materialul…

- Tame Impala a lansat piesa “Wings Of Time”, o melodie originala scrisa pentru Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves de la Paramount Pictures și eOne. „Mi s-a propus sa fac o piesa pentru coloana sonora D&D si mi s-a parut o oportunitate de neratat de a ma rasfața in dragostea mea de lunga durata pentru…

- Albumul fotografic "Hunedoara taram binecuvantat", semnat de Vasile-Cosmin Nicula, a fost lansat, marti, la sala 'Iosif Naghiu' a Muzeului National al Literaturii Romane, sediul din Calea Grivitei.Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, prefatatorul volumului, a afirmat ca albumul este "o realizare…

- Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut – To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”, alaturi de “Slow Train” si “Anais”, melodii care s-au auzit…

- ChatGPT Plus este disponibil de astazi și in Romania, potrivit notificarii afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei, a informat news.ro. OpenAI nu a adaptat pretul abonamentului la diferitele piete in care il vinde, astfel ca si in Romania acesta…

- Jessie Ware s-a intors cu noul ei single „Pearls” și iși anunța cel de-al cincilea album de studio „That! Feels Good!’, care urmeaza sa fie lansat pe 28 aprilie. „Pearls” o vede pe diva din ringul de dans, inapoi unde ii este locul. Cu linii de bas infuzate de funk din anii 70 și groove catchy, piesa…

- Dupa succesul inregistrat cu precedentul single „Influx”, trupa timișoreana Thy Veils revine cu o noua piesa extrasa de pe viitorul album, „Next Forever”. „Upstream” reprezinta o noua etapa in sfera acestui univers futurist in care calatoria devine plimbare in deplina inspirație pe axul timpului. Un…