Jessie J și Canning Tatum formează din nou un cuplu Jessie J, in varsta de 31 de ani, și Channing Tatum (39 ani) formeaza din nou un cuplu, la mai puțin de doua luni dupa ce au decis sa se desparta. Cei doi au fost surprinși impreuna saptamana trecuta, in timp ce se aflau la cumparaturi in Los Angeles. Potrivit unei surse citate de People , timpul petrecut separat i-a adus din nou impreuna. „Au stat cateva saptamani separați dar in cele din urma au decis ca țin cu adevarat unul la celalalt”, a spus sursa citata. Tatum și Jessie și-au inceput relația in octombrie 2018 pentru ca la sfarșitul anului 2019 sa se desparta. „Nu a existat nicio drama.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

