Jens Stoltenberg: „Suntem îngrijorați că Rusia ar putea lansa un atac chimic în Ucraina” Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a tras un semnal de alarma in legatura cu posibilitatea ca Rusia sa lanseze un atac chimic in Ucraina. „Ei (rușii) fac afirmații absurde despre laboratoare biologice (care s-ar afla in Ucraina, n.r.). Aceasta este doar o alta minciuna. Și suntem ingrijorați de o operațiune de tip ‘false flag’, care poate include arme chimice”, a mai afirmat liderul NATO. Declarații facute de secretarul General NATO: Ii vedem cum acuza Ucraina ca incearca sa fabrice arme biologie. Este o minciuna absoluta Daca rușii ataca și cu arme chimice, vor avea un preț mare de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

