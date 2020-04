Stiri pe aceeasi tema

- NATO trebuie sa evite ca criza sanitara provocata de COVID-19 sa puna in pericol securitatea aliatilor pentru ca amenintarile "nu au disparut ca prin miracol", a avertizat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, citat de France Presse. "Trebuie sa ne asiguram ca aceasta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut joi statelor membre sa isi pastreze obiectivul de a cheltui 2% din produsul intern brut pentru aparare, in ciuda presiunii pe care pandemia de coronavirus o va pune pe bugetele nationale, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Criza va avea…

- Alianta Nord-Atlantica va continua sa ajute Turcia prin diverse modalitati, inclusiv cu sisteme antiracheta, a declarat luni seara secretarul general Jens Stoltenberg, in contextul in care presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut "sustinere concreta" in conflictul din Siria, anunța MEDIAFAX.Turcia…

- Guvernul Irakului a aprobat initiativa NATO de a extinde misiunea de antrenare a serviciilor de securitate irakiene, a anuntat joi Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX."Guvernul Irakului ne-a confirmat dorinta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel luni la Iran sa se abtina de la "noi violente si provocari", la finalul unei reuniuni extraordinare a ambasadorilor Aliantei Nord-Atlantice pe tema crizei dintre Washington si Teheran, relateaza AFP, DPA si Reuters."La reuniunea noastra…

