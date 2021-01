Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica 'isi mentine angajamentul de a consolida cooperarea bilaterala si de a ajuta la modernizarea institutiilor de aparare si securitate ale Republicii Moldova', a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o discutie telefonica avuta marti cu presedintele Republicii…

- Maia Sandu: “I-am mulțumit domnului Stoltenberg pentru mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, inclusiv pentru ajutorul de echipament medical pentru a preveni raspandirea infecției Covid-19. Inclusiv ca urmare a cooperarii cu NATO, Republica Moldova a reușit treptat sa-și consolideze…

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- Mii de moldoveni din toate raioanele Republicii Moldova au venit duminica la Chisinau pentru a participa la o actiune de protest organizata la apelul presedintelui ales, Maia Sandu, si sustinuta de majoritatea partidelor din opozitie (proeuropene) pentru a cere demisia guvernului si dizolvarea parlamentului,…

- Ambasada SUA din Republica Moldova si-a exprimat regretul in legatura cu votul de joi din parlamentul de la Chisinau prin care a fost aprobata rezilierea contractului cu Statele Unite privind terenul fostului stadion republican pe care urma sa fie ridicat un nou sediu al misiunii diplomatice americane…

- Maia Sandu, presedintele ales al Republicii Moldova, i-a indemnat din nou pe cetatenii republicii sa iasa in strada, pentru un nou protest care va fi organizat duminica. Ea a criticat proiectele de lege votate joi in parlamentul de la Chisinau, in special cel ce prevede trecerea Serviciului de Informatii…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (Platforma DA), Andrei Nastase, candidat la functia de presedinte in alegerile din 1 noiembrie in Republica Moldova, a lansat joi un apel catre lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, de asemenea candidata in alegeri, indemnand-o…

