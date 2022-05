Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut luni presedintelui rus Vladimir Putin sa puna capat imediat razboiului din Ucraina si sa reia negocierile de pace, dand totodata asigurari ca Alianta Nord-Atlantica va continua sa sprijine Ucraina, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica "nu a observat nicio schimbare" in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru "si mai multe distrugeri masive" comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru "intensificarea"…

- Premierii Poloniei, Cehiei si Sloveniei au sosit la Kiev, a anuntat premierul polonez Mateusz Morawiecki pe retele sociale, transmit agentiile internationale de presa. ”Aici, in Kievul ravasit de razboi, se face istorie”, a scris Morawiecki pe Twitter, in timp ce posta fotografii cu adjunctul sau Jaroslaw…

- NATO se asteapta ca luptele si criza umanitara din Ucraina sa se intensifice in urmatoarele zile, informeaza DPA. „Vedem cu groaza numarul tot mai mare de victime civile si distrugerile necugetate comise de fortele ruse. Poporul ucrainean rezista cu curaj si hotarare, insa urmatoarele zile vor aduce…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut din nou apel la Putin „sa puna capat acestui razboi nebun” si sa gaseasca „o solutie politica”. In același timp, oficialul Alianței Nord-Atlantice a facut și un apel catre liderul de la Kremlin in legatura cu asigurarea culoarelor umanitare in Ucraina.NATO…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza, in a 14-a zi de razboi, comunitatea internaționala ca va fi responsabila pentru o “catastrofa umanitara” in masa daca nu este de acord cu impunerea unei zone de excludere a aeriana deasupra Ucrainei și a avertizat ca țara se afla la nivelul maxim…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca retorica nucleara a președintelui rus Vladimir Putin este „periculoasa” și „iresponsabila”, relateaza The Guardian . „Aceasta este o retorica periculoasa. Este un comportament iresponsabil”, a spus Stoltenberg la CNN. „Și, bineințeles, cand combini…