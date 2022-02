Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declansat joi dimineata o ampla operatiuni militara impotriva Ucrainei, atacand direct mai multe orase si puncte cheie din Ucraina. Livemapua.com, un serviciu care documenteaza atacurile conflictului ruso-ucrainean inca din 2014, a publicat o harta cu locurile unde au fost raportate pana la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a precizat, marți, ca pana acum nu a vazut niciun semn de reducere a prezenței militare a rușilor la granița cu Ucraina. El a declarat ca miniștrii de Aparare ai Alianței vorbesc despre necesitatea intaririi echipamentului militar și de modul in care se…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a analizat joi o serie de exercitii militare in Belarus. Acestea au loc ca parte a unui val de activitate militara in apropierea Ucrainei. Ministerul rus al Apararii a publicat imagini de la exercițiile de joi in care trupele se parașutau la sol, iar avioanele…