- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez spun ca sunt mai bine ca prieteni. Vedetele au anunțat joi ca iși incheie oficial logodna dupa doi ani. „Ne-am dat seama ca suntem mai bine ca prieteni și așteptam cu nerabdare sa ramanem astfel”, a declarat pentru CNN un reprezentant al artistei. „Vom continua sa lucram…

- In urma cu aproximativ doua luni de zile Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au anunțat ca se despart. Mulți credeau ca totul funcționeaza perfect, ca nu iau in calcul separarea. Au luat-o pe drumuri diferite, dar le este greu unul fara altul. Vlad Gherman nici nu se gandește la o noua relație pentru…

- In noul ei memoriu, The Beauty of Living Twice, care se va lansa pe 30 martie, actrița Sharon Stone (63 de ani) a dezvaluit ca un producator a carui identitatea nu vrea sa o dezvaluie a presat-o sa intrețina relații intime cu unul dintre colegii ei actori. In respectiva pelicula, Sharon și actorul formau…

- Dupa ce s-a spus ca Jennifer Lopez și Alex Rodriguez s-au desparțit, iata ca bomba abia acum explodeaza! Cei doi inca formeaza un cuplu, insa relața lor atarna de un fir de ața, dupa cum declara mai mulți apropiați ai vedetelor internaționale.

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au fost surprinși sarutandu-se in Republica Dominicana, la cateva zile dupa ce au recunoscut ca incearca sa rezolve niște probleme de cuplu, in urma zvonurilor ca s-au desparțit. In imaginile surprinse de paparazzi și publicate de Daily Mail, artista de 51…

- Dupa zvonurile privind desparțirea de logodnicul sau Alex Rodriguez, faimoasa artista Jennifer Lopez a publicat pe contul sau de Instagram un video prin care iși exprima reacția cu privire la noile vești.

- Cu 20 de ani in urma, inainte de a devenit mama, Andreea Marin (46 de ani) a suferit doua pierderi de sarcina. Din fostul mariaj cu artistul, actorul și prezentatorul TV Ștefan Banica Junior (52 de ani), Andreea are o fiica, Ana Violeta, in varsta de 13 ani. Cu ceva timp in urma, prezentatoarea TV a…