Stiri pe aceeasi tema

- La Festivalul de Film de la Cannes multe vedete sunt in stare de orice ca sa atraga atenția asupra lor. Din aceasta categorie face parte și Lady Victoria Hervey, o doamna extrem de dornica de publicitate.

- Actrita americana Sharon Stone a provocat senzatie duminica pe covorul rosu de la Festivalul de la Cannes, intr-o rochie cu trena suprapusa, pe care si-a scos-o pentru a poza in fata camerelor, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Tom Cruise a pilotat un elicopter cu care a aterizat pe un portavion american, o aparitie epica pe covorul rosu la premiera noului sau blockbuster, "Top Gun: Maverick", relateaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. Vedeta de la Hollywood a povestit ca realizarea acestui film a fost o situatie "acum sau…

- Monica Barladeanu a avut o prezența de-a dreptul spectaculoasa recent, la Gala Premiilor Gopo 2022. Vedeta a stat de vorba cu reporterii de la Antena Stars și a marturisit care este, de fapt, motivul pentru care s-a intors in Romania. Monica Barladeanu a locuit timp de 13 ani peste Ocean, insa iata…

- Iuliana Luciu a facut furori cu ținuta sa provocatoare in ediția 58 a sezonului 2 din Prețul cel bun. Vedeta imbracat o fusta extrem de scurta care i-a lasat la vedere picioarele interminabile. Iata cat de bine arata coprezentatoarea show-ului.

- Vedem adesea pe Instagram femei frumoase cu o piele lipsita de imperfecțiuni. Ei bine, trebuie sa recunoaștem ca mama natura e generoasa cu toata lumea la naștere, oferindu-ne fiecareia o piele frumoasa și catifelata.

- Irina, soția lui Razvan Fodor, a avut o apariție neașteptata in cea de-a doua ediție „Dancing on Ice – Vis in doi”, de sambata seara. Vedeta a purtat o rochie ce i-a pus in valoare silueta perfecta. Prezentatoarea TV și-a obișnuit publicul cu aparițiile sale impecabile, insa de data acesta a reușit…

- Monica Birladeanu, celebra actrita din serialul Vlad a renuntat la Pro TV pentru o colaborare cu Antena 1, iar prima ei aparitie va fi la iUmor, in calitate de jurat, cel de-al patrulea in aceasta emisiune, cu Delia, Cheloo si Bendeac.