Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook/ U.S. Embassy Bucharest Ambasada Statelor Unite la București se declara ”pround ingrijorata” de excluderea judecatorului Cristi Danileț din magistratura și incurajeaza guvernul Ciuca ”sa continue reformele judiciare și anticorupție”, se arata intr-o postare pe Facebook. Ambasada…

- PMP Turda a depus o solicitare de revizuire a proiectului de hotarare prin care se dorește rezonarea localitații, se anunța pe pagina de Facebook a partidului. Popularii turdeni considera ca in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O angajata a Poliției Locale Turda a rabufnit aseara pe Facebook, acuzand un medic chirurg de la Spitalul Municipal Turda, ca a avut un comportament neprofesionist fața de un copil cu dubla fractura.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a anuntat duminica ca a fost testata pozitiv cu COVID-19 la cateva zile dupa ce a decis sa nu participe la calatoria europeana a presedintelui american Joe Biden deoarece membrii familiei sale au contractat virusul, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Fostul șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Sergiu Gavajuc și-a depus demisia din funcția de adjunct interimar al Serviciului Nord al Procuraturii Anticorupție. Informația a fost confirmata de purtatoarea de cuvant a Procuraturii, Mariana Cherpec. „Dumnealui și-a depus deja…

- „Țara este in haos, Guvernul cade și prioritatea groparilor PNL-Citu este epurarea susținatorilor lui Ludovic Orban din toate pozitiile. Astazi, am primit decizia noului BEx, din data de 4 octombrie a.c., prin care am fost revocat din funcția de Purtator de cuvant al Partidului Național Liberal”, a…

- Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, le-a transmis cetațenilor prin pagina sa oficiala de Facebook ca lucrarile de infrastructura de pe strada Alba Iulia vor fi finalizate pana la finalul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Biden nu trimite migranti de la frontiera de sud a SUA catre Guantanamo, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Potrivit unor informatii difuzate de media, Departamentul pentru Securitate Interna a emis un nou contract pentru operarea…