Stiri pe aceeasi tema

- Jelena Ostapenko pare ca a gasit la Melbourne forma care ii aducea in urma cu aproape șase ani titlul la Roland Garros. Sportiva din Letonia s-a calificat in sferturile Australian Open 2023, dupa ce a trecut in doua seturi de Coco Gauff (favorita 7), scor 7-5, 6-3.

- Maria Daciana Ciubotaru a ramas singura jucatoare din Romania in continuare prezenta pe tabloul junioarelor de la Australian Open. Tanara din Focșani, care implinește 18 ani peste doua zile, s-a calificat in aceasta dimineața in turul secund al turneului de Mare Șlem de la Antipozi. Daca la senioare…

- Pentru a doua zi consecutiv la Australian Open, un american care nu este cap de serie a eliminat un favorit principal de pe tabloul de simplu masculin. Dupa șocul produs marți de Mackenzie McDonald in fața lui Rafael Nadal, Jenson Brooksby l-a invins miercuri pe Casper Ruud, al doilea favorit, scrie…

- Dupa caldura, ploaie. O ploaie torentiala a inceput la Melbourne iar meciurile au fost din nou intrerupte pe terenurile in aer liber. Conducerea turneului a decis sa suspende toate meciurile de pe terenurile fara acoperis pana la ora locala 21.00 - 12.00 - ora Romaniei, potrivit news.ro. Fii…

- Chinezul Zhinzhen Zhang, 26 de ani, #96 ATP, aflat pentru prima oara pe tabloul principal de la Australian Open, o are in staff-ul sau și pe romanca Julia Moldovan, fizioterapeuta care lucreaza de trei ani pentru academia lui Ivan Ljubicic. ...

- Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a trecut cu greu in turul 2 al Australian Open 2023, dupa ce l-a invins pe britanicul Jack Draper (22 de ani, 38 ATP) scor 7-5, 2-6, 6-4, 6-1. In turul secund, Nadal va juca impotriva americanului Mackenzie McDonald (27 de ani, 65 ATP), care a trecut de compatriotul sau,…

- Aventura romancei Jaqueline Cristian la Australian Open 2023 a fost una scurta, sportiva noastra fiind invinsa fara drept de apel de Jessica Pegula, a treia favorita a Grand Slamului de la Melbourne, cu scorul de 6-0, 6-1. Aflata pe locul 143 in clasamentul WTA, Cristian i-a pus probleme americancei…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, fosta numarul unu mondial, a anuntat miercuri ca este insarcinata si ca nu intentioneaza sa revina in circuitul feminin inainte de 2024, informeaza AFP. "Realizez ca viata este atat de scurta si nu iau niciun moment de-a gata. Fiecare zi este o noua binecuvantare…