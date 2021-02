Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a anuntat marti ca va ceda in cursul acestui an functia de CEO al companiei americana de comert online, ramanand insa presedintele consiliului sau de administratie, scrie AFP si Reuters preluat de agerpres. Andy Jassy, in prezent seful subsidiarei web a grupului (AWS),…

- Jeff Bezos se va retrage in acest an din functia de director general al grupului Amazon.com, iar seful diviziei cloud, Andy Jassy, va deveni CEO. Bezos va deveni presedinte executiv al consiliului de administratie al Amazon, transmite CNBC. Citește și: S-a facut marea imparțeala a prefecților:…

- Bezos a infiintat Amazon in 1994 si de atunci a transformat libraria online intr-un mega grup de comert electronic cu acoperire globala intr-o serie de categorii diferite, de la gadgeturi la produse alimentare si pana la streaming. Sub conducerea lui Bezos, Amazon a depasit o valoare de piata de 1.000…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon și al doilea cel mai bogat om al planetei, a anunțat ca va pleca de la șefia companiei, conform unui comunicat al companiei emis marți. El va fi inlocuit ca CEO de Andy Jassy, relateaza CNN.

- Amazon a înregistrat o dublare a profitului net în trimestrul IV din 2020, urcând la 7,2 miliarde de dolari, profitând din plin de creșterea comerțului electronic și a telecomunicațiilor din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit AFP.Grupul a anunțat, de asemenea, ca fondatorul…

- Cine ar fi zis ca Elon Musk ar putea aduna intr-un timp atat de scurt, atat de mulți bani? Imaginați-va ca la inceputul anului trecut, in 2020, fondatorul Space X avea 27 de miliarde de dolari avere. Acum a ajuns la peste 185 de miliarde de dolari!!! L-a depașit și pe Jeff Bezos, a carui... View Article

- Apple vrea sa „atace” piața automobilelor electrice, acolo unde Tesla, compania fondata de Elon Musk, deține supremația. Apple Inc adopta tehnologia automobilelor autonome si vizeaza anul 2024 spentru producerea unui vehicul de pasageri care ar putea include propria sa tehnologie pentru baterie, au…

- Compania spatiala detinuta de Jeff Bezos, Blue Origin, va transporta prima femeie pe suprafata Lunii, a declarat miliardarul, in timp ce NASA se apropie de o decizie referitoare la selectarea primei nave private capabila sa trimita astronauti pe Luna pana in 2024, transmite Reuters, potrivit news.ro.…