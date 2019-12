Jean Gavril lanseaza versiunea acustica a piesei “Rosu aprins”!

Stiri pe aceeasi tema

- Zadi lanseaza clipul piesei „Hold me tight”, prima melodie oficiala a artistei, in care vorbește despre armonia in relația de cuplu. Zadi este o artista fresh, complexa, canta, compune și aduce un sound dance R&B prin timbrul ei vocal special, plin de sensibilitate. „Piesa > este o declarație de dragoste…

- Roxen, artista Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Ce-ți canta dragostea” – o piesa care vorbește despre dependența data de iubirea care apare neașteptat in viața și care este asemenea melodiilor ascultate „pe repeat”. Piesa vorbește despre primele momentele ale indragostirii, cand partenerii…

- Hit-ul „Strazile din București” primește o reinterpretare acustica cu ajutorul lui Florian Rus, reinterpretare care subliniaza cumva sentimentul melancolic ce a stat la baza piesei. Piesa originala, in colaborare cu MIRA, se bucura de succes atat in digital, cat și la radio. A intrat aproape imediat…

- Cu o semnatura descrisa adesea ca fiind de atmosfera, CELESTAL este gata sa iși lanseze urmatorul single – VOODOO – in colaborare cu cantareața americana Rachel Pearl. Piesa este o experiența unica – versurile și ritmul se combina intr-un mod fascinant. Prin colaborarea cu artista americana Rachel Pearl…

- Odata cu lansarea piesei „Good Thing”, Zedd și Kehlani ne demonstreaza ca singuratatea poate fi vazuta drept o poarta spre calm și regasire, oferindu-ne un ghid detaliat despre știința iubirii de sine. Cu toate acestea, mesajul piesei nu exclude și intalnirea unei persoane speciale, ce s-a lasat mult…

- Emilian, artist si compozitor HaHaHa Production, lanseaza “Ochii verzi”, o piesa profunda despre forta pe care o culoare o poate aduce in povestea unei relatii. “Inspiratia pentru compunerea piesei a venit de undeva de sus, m-am asezat la pian si, dupa primele acorduri, piesa parca s-a scris singura,…

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic, iar AMI este o prezența diafana cu o voce care exprima emoție, inca de la primele versuri: „Mi se rupe tare inima / Nu știam ca doare chiar…

- Irina Rimes lanseaza videoclipul piesei „In palme”, o melodie care vorbește despre ramașițele unei relații intense. Vizualul poetic, dar in același timp minimalist, evidențiaza durerea care ramane dupa desparțire. Clipul a fost filmat in Istanbul, iar geometria cladirilor, cadrele arhitecturale și jocurile…