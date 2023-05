Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International George Enescu se alatura evenimentului ''Noaptea Muzeelor'' si ofera publicului gratuit spre vizionare online, pana la miezul noptii, unul dintre concertele sustinute la Sala Palatului de Orchestra Les Dissonances, la editia din 2021 a festivalului."Concertul Orchestrei Les…

- Festivalul Internațional JAZZAR revine cu cea de-a doua ediție, in perioada 26-28 mai 2023 la Arad. Festivalul JAZZAR este un proiect muzical de revitalizare culturala... The post JAZZAR revine in ultimul weekend din mai cu a 2-a ediție. Printre locații se numara și Cetatea Aradului appeared first on…

- In perioada 6-9 mai, la Ateneu, va avea loc seria de conferințe a șasea ediție a festivalului de conferințe „Despre lumea in care traim”, organizata de catre Fundația Humanitas Aqua Forte.

- Cea de-a treia ediție a Semimaratonului Mocaniței va avea loc in toamna. In luna mai, cand incep inscrierile, va mai exista o proba. Se va amenaja și un traseu pentru biciclete. Semimaratonul Mocaniței este o competiție sportiva care a avut loc prima data in 2021. Ideea acestuia s-a nascut din dorința…

- „Culorile sufletului” este titlul expoziției de pictura a artistului plastic amator Zina Tomuța. Vernisajul va avea loc joi, 30 martie, incepand cu ora 15, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad, Sala Arta și Multimedia „Sabin Dragoi”.

- Peste 1 000 de sportivi din 30 de țari vor participa in perioada 9-18 iunie 2023, la Centrul MoldExpo din Capitala la cea de-a 32-a ediție a Campionatul European de Armwrestling și cea de-a 24 ediție a Campionatului European de Para Armwrestling.

- In perioada 30 martie – 2 aprilie Teatrul Municipal Baia Mare va gazdui o noua ediție a festivalului contemporan pentru tineret Acting. In acest an sunt inscrise 13 trupe de liceeni, 8 din țara (București, Brașov, Cluj (2), Satu Mare, Arad, Bistrița, Huedin) și 5 din Maramureș (1 din Sighet plus 4 trupe…

- Festivalul Serile Filmului Romanesc revine cu cea de-a 14-a editie in perioada 9-13 august 2023. Iesenii vor avea parte din nou de un festival dedicat exclusiv filmului romanesc, cu invitati de seama si filme de calitate. In perioada 9-13 august 2023, in Capitala Moldovei vor fi prezente nume mari ale…