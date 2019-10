Conferința WeContent va avea loc pe data de 7 și 8 noiembrie in București, la Grand Cinema & More din Baneasa Shopping City. In cadrul acestui eveniment dedicat content marketingului, sunt așteptați specialiști in marketing, comunicare și relații publice, copywriteri și content writeri, vloggari, bloggari și influenceri, specialiști in SEO și antreprenori. WeContent 2019 este una dintre cele mai importante conferințe de content marketing din Europa și aduce in Baneasa experți de talie internaționala, printre care Marcus Tober, Jon Wuebben, Jon Burkhart, Carjin Postma, Valentin Pintilescu și alții.…