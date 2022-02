Jax Jones colaboreaza cu Mnek pentru single-ul Where Did You Go?

Producatorul, DJ-ul și instrumentistul, nominalizat la premiile Ivor Novello, BRIT și Grammy, Jax Jones, și-a unit forțele cu MNEK pentru piesa ‘Where Did You Go?‘. Incarcat de vibe-uri nostalgice și de note muzicale ce ne pregatesc pentru vara, acest track este ideal pentru a transmite o stare de bine in 2022. Facand referire la muzica de petrecere din anii 90, ‘Where Did You Go?‘ evidențiaza sentimentele pe care majoritatea oamenilor le impartașesc in 2022, mai precis dorința arzatoare de a se bucura de momentele importante impreuna cu cei dragi. Jax Jones a spus: “Acest cantec este puțin diferit…