- Un bebeluș venit pe lume prea devreme, iar la naștere cantarea mai puțin de 500 de grame, a depașit orice așteptari și tocmai și-a sarbatorit prima aniversare, devenind cel mai prematur copil care a supraviețuit, potrivit Guinness World Records.

- La 83 de ani, intr-o vestimentatie sport cool, marea actrita a aratat ca varsta nu-i decat o cifra. Jane Fonda este o legenda nu doar la Hollywood, dar si in industria de sport. Actrita a creat un adevarat imperiu al gimnasticii aerobice in anii 80, facand milioane din casetele ei dedicate antrenamentelor…

- Mișcare importanta pentru Amazon. Divizia de streaming a companiei e gata sa cumpere studiourile MGM cu 8,4 miliarde de dolari ca sa-l aduca pe „James Bond” pe platforma Prime Video. MGM deține o parte din franciza de spionaj, una dintre cele mai faimoase serii de filme produse la Hollywood. Marca James…

- Daca te gandesti ca o vedeta care a jucat intr-un film sau intr-un serial are doar un singur talent, te inseli. Celebritatile de la Hollywood au si ele diferite hobby-uri si activitati pe care le fac in timpul liber. Desi multa lume nu se asteapta sa le vada in ipostaza de a face si altceva […] The…

- La implinirea a 100 de ani de la inființarea partidului comunist in Romania, istoricul Marius Oprea a scris un text dedicat acestui moment: Azi, o aniversare fara sarbatorit! O suta de ani de la crearea PCR. Textul, publicat de Mediafax, il redam mai jos: Se implineste un veac de la crearea partidului…

- Actorul american Steven Seagal, specialist in arte martiale, i-a prezentat, marți, o katana presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care purta o masca sanitara anti-COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres . Nicolas Maduro a luat sabia de samurai oferira de actorul și producatorul american, cunoscut…

- Doua gemene din Australia au sarbatorit cea de-a 102 aniversare. Surorile Consi Marshall și Leila Mogh au petrecut frumosul eveniment intr-un centru de plasament, alaturi de rude și beneficiarii centrului.