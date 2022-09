Stiri pe aceeasi tema

- Jason Momoa, actorul din „Aquaman” și „Game of Thrones” a renunțat la parul sau lung. Intr-un clip video publicat, luni, pe contul sau de Instagram, Momoa a afirmat ca a luat aceasta hotarare pentru a determina oamenii sa renunțe la utilizarea plasticului, relateaza Syfy.

- Mikayla Demaiter a fost supranumita „cea mai frumoasa femeie din hochei”, așa ca a renunțat la cariera sportiva la doar 22 de ani și s-a dedicat complet modelingului. Mikayla Demaiter e din Chatham, Ontario, și a jucat pentru Bluewater Hawks in liga provinciei de hochei feminin. Ca portar, era nevoita…

- Jason Momoa s-a angajat in Portugalia sa lupte pentru protejarea vietaților subacvatice. Starul din „Aquaman” a aparut duminica, 26 iunie, pe o plaja din apropiere de Lisabona, inaintea conferintei ONU in legatura cu protejarea oceanelor. „Acum este momentul sa acționam”, a spus actorul care a devenit…

- Smiley, in varsta de 38 de ani, a decis sa faca un gest caritabil și i-a indemnat pe toți admiratorii sai sa ii urmeze exemplul. Artistul s-a tuns și și-a donat parul pacienților oncologici care au nevoie de peruci. Smiley a documentat intreaga procedura pe contul personal de Instagram. El a distribuit…

- Smiley este unul dintre cei mai in voga artiști din Romania! Muzica sa se aude pe toate radiourile și ne incanta auzul zi de zi. De cațiva ani și-a impus propriul stil, atat fizic, cat și muzical. Daca, de cațiva ani, acesta a adoptat un look mai sauvage, cu parul... The post Smiley s-a tuns! A renunțat…