- Turneul WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, și-a stabilit semifinalistele. Rusoaica Anastasia Potapova (21 de ani, locul 48 WTA), italianca Jasmine Paolini (26 de ani, 78 WTA), rusoaica Anna Blinkova (24 de ani, 138 WTA) și chinezoaica Xiyu Wang (21 de ani, 59 WTA) s-au calificat in semifinale.Rusia…

- Rusia va avea o finalista la simplu in turneul de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, avand in vedere ca Anastasia Potapova si Ana Blinkova vor fi adversare in penultimul act.

- Gabriela Ruse, ultima jucatoare romana ramasa la Transylvania Open (WTA 250), a parasit turneul de tenis dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, joi seara, dupa ce a fost invinsa dramatic in optimile de finala de chinezoaica Xiyu Wang, a saptea favorita,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, 83 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In runda inaugurala, romanca, sfert-finalista…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de germanca Jule Niemeier cu 7-6 (5), 6-2, luni, in prima runda a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca.

- Jucatoarele romane de tenis Alexandra Cadantu-Ignatik (32 ani, 174 WTA) si Cristina Dinu (29 ani, 357 WTA) au acces in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 Transylvania Open, care se desfasoara in BT Arena din Cluj Napoca, dotat cu premii in valoare…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a retras, din motive medicale, de pe tabloul principal al turneului Transylvania Open, turneu WTA 250 care incepe in acest weekend la BT Arena in Cluj-Napoca, au anuntat organizatorii pe site-ul oficial al turneului.