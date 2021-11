Jaqueline Cristian a intrat în premieră în Top 100 WTA, Simona Halep se menţine pe locul 22 WTA Jaqueline Cristian a urcat patru pozitii, pana pe locul WTA, cel mai bun din cariera, cu 780 de puncte, iar Simona Halep se mentine pe locul 22 WTA, cu 2.467 de puncte WTA, in clasamentul dat publicitatii luni. Jucatoarea britanica Emma Raducanu a urcat o pozitie, pana pe locul 20 WTA, de asemenea cel mai bun din cariera, cu 2.627 de puncte WTA. In pozitia de lider se mentine australianca Ashleigh Barty, cu 7.582 de puncte WTA. Din Top 10 WTA a iesit germana Angelique Kerber, care a coborat opt pozitii, pana pe locul 17, cu 2.671 de puncte. Au urcat in ierarhie Iga Swiatek, o pozitie, pana pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

