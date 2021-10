Stiri pe aceeasi tema

- Calificata în sferturile de finala la Transylvania Open dupa una dintre cele mai importante victorii din cariera (7-6(5), 7-5 cu Ajla Tomljanovic), Jaqueline Cristian a afirmat ca Dracula îi poarta noroc (aluzie la pelerina pe care o poarta la intrarea pe teren) și a precizat ca își…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.

- Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba în sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a învins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic cu…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic…

- Jaqueline Cristian s-a calificat miercuri seara in sferturile de finala ale turneului de tenis Transylvania Open, de la Cluj Napoca, dupa ce a eliminat-o in optimi pe favorita numarul 5, australianca Alja Tomljanovic (43 WTA). In turul urmator Cristian ar putea juca cu Simona Halep, anunța Mediafax.…

- Simona Halep a invins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, miercuri, in al doilea duel integral romanesc din cadrul turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250). Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorita, a dispus de Ruse (23 ani, 85 WTA) dupa o ora si 13 minute si s-a calificat in optimile de finala.…

- Emma Raducanu, 18 ani, noua stea a tenisului mondial dupa victoria de la US Open , va fi prezenta la turneul de tenis Transylvania Open, care va avea loc in perioada 25-31 octombrie la Cluj-Napoca. Venirea ei in Romania a fost comentata sambata de Simona Halep, care a spus ca este ”foarte interesant”…

- Simona Halep a fost eliminata de la US Open dupa ce a pierdut in doua seturi in fața Elinei Svitolina, scor 6-3, 6-3. Dupa meci, romanca a vorbit despre infrangere și a declarat ce are de gand sa faca in continuare, pana la finalul acestui sezon. „Nu-mi place niciodata sa joc cu Elina Svitolina, meciurile…