Stiri pe aceeasi tema

- Politia japoneza a retinut un barbat pentru ca a inotat in canalul cu apa care inconjoara Palatul Imperial din Tokyo, a informat luni ziarul Mainichi Shimbun, potrivit DPA. Barbatul, in jur de 40 de ani, a fost vazut inotand in canal in apropiere de sediul politiei si de Curtea Suprema si a fost…

- Imparatul Japoniei, Naruhito, a marcat vineri prima aniversare de la urcarea sa pe Tronul Crizantemei, pe fondul starii de urgenta declarate ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus, informeaza dpa. Purtand o masca, imparatul, in varsta de 60 de ani, a salutat multimea aflata pe strada in momentul…

- Un barbat din Florești, cu handicap, a afișat la balcon un banner pe care scria ”M..e miliția! Hai la treaba!”. Poliția locala i-a batut la ușa și l-a ridicat și dus la secție.”Atunci cand superi miliția lucrurile pot lua intorsaturi la care nu te-ai fi așteptat niciodata. Cum ar fi sa fii saltat cu…

- Un barbat, in varsta de 52 de ani, din orașul Soroca, a fost gasit mort in apartament. Potrivit oamenilor legii, victima avea pe corp semne de moarte violenta. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de catre Svetlana Talpa, ofițer de presa al IP Soroca.

- Dupa inchiderea portilor sale publicului, animalele de la cea mai populara gradina zoologica din Japonia pot fi urmarite online sau pe retelele de socializare, unde admiratorii posteaza zilnic fotografii si clipuri care au devenit virale, relateaza EFE, potrivit Agerpres.La gradina zoologica…

- „S-au facut eforturi pentru a preveni raspandirea infectiei in randul copiilor din fiecare regiune, iar in urmatoarele una-doua saptamani va fi o perioada extrem de critica", a spus Abe, intr-o reuniune a ministrilor Cabinetului, cu privire la criza generata de focarul de coronavirus. El a afirmat…