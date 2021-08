Japonia: Ploile torenţiale au provocat 6 morţi şi au avariat peste 4.000 de case Ploile torentiale care s-au abatut asupra Japoniei de mai multe zile au plasat in alerta sud-vestul tarii si au provocat moartea a 6 persoane, in timp ce 4 sunt date disparute, precum si pagube la peste 4.000 de case, relateaza EFE. Agentia Meteorologica din Japonia (JMA) a emis luni noi alerte pentru insula Kyushu, din sud-vestul tarii, ca urmare a riscului de inundatii si de alunecari de teren in prefecturile Kumamoto, Kagoshima, Saga si Nagasaki. Ploi abundente a cazut de vineri in mai multe puncte ale arhipelagului iar autoritatile ar putea decreta nivelul maxim de alerta si de evacuare, cerand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

