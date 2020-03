Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat miercuri un pachet de masuri fiscale in valoare de 212 miliarde de zloti (51,96 de miliarde de dolari) pentru a atenua potentialele daune provocate de pandemia de coronavirus, transmit Bloomberg si Reuters potrivit Agerpres. Pachetul de masuri este…

- Ziarul Unirea Strazile din Aiud vor fi dezinfectate zilnic, ca masura de prevenție in cazul raspandirii coronavirusului. Masurile luate de Comitetul pentru Situații de Urgența Strazile din Aiud vor fi dezinfectate zilnic, ca masura de prevenție in cazul raspandirii coronavirusului. Masurile luate de…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un decret ce prevede alocarea in regim de urgenta a sumei de 8,3 miliarde de dolari pentru gestionarea crizei create de coronavirusul COVID-19, informeaza Reuters si DPA. Din aceasta suma, 3 miliarde de dolari vor fi destinate activitatilor de cercetare…

- Companiile globale de asigurAƒri se vor confrunta cu o notAƒ de platAƒ imensAƒ A®n cazul A®n care coronavirusul va forAa anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020, iar estimAƒrile referitoare la costul asigurAƒrii competiAiilor sportive ajung la...

- E dezastru pe piața valutara și nu numai, din cauza coronavirusului. Cei mai bogati 500 de oameni ai planetei au pierdut 444 de miliarde de dolari saptamana asta din cauza raspandirii coronavirusului, care a dus introdus panica in toate pietele financiare, scrie Bloomberg, conform Mediafax.Citește…

- Economiile asiatice ar putea pierde 105 - 115 miliarde de dolari din produsul intern brut (PIB) in acest an, din cauza scaderii turismului in urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, arata un raport ING publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Daca presupunem ca turismul catre…

- Asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor, distribuirea de masti pentru toti pasagerii si protectia personalului Postei Romane care manipuleaza corespondenta ce provine din zonele afectate de coronavirus sunt printre masurile care vor fi implementate in regim de urgenta de…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Japonia anul trecut a crescut cu 2,2%, la nivelul record de 31,88 milioane, cheltuielile lor ridicandu-se la 4.810 miliarde de yeni (43,6 miliarde de dolari), de asemenea o cifra record, a anuntat vineri Guvernul de la Tokyo, transmite Kyodo potrivit Agerpres.…