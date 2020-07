Japonia: Peste 200.000 de persoane, somate să îşi părăsească locuinţele în urma unor ploi torenţiale Peste 200.000 de persoane din sud-vestul Japoniei au fost somate sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze in adaposturi din cauza inundatiilor severe si a alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au cazut in aceasta tara in ultimele zile, informeaza DPA. Autoritatile din provinciile Kumamoto si Kagoshima, situate pe una dintre insulele principale ale Japoniei, Kyushu, au emis sambata ordine de evacuare care vizeaza peste 200.000 de persoane. Imagini filmate din aer de televiziunea japoneza arata suvoaie de apa si noroi care au acoperit locuinte, strazi, automobile si portiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

