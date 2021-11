Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Fumio Kishida si-a anuntat luni victoria in alegerile legislative de duminica, dupa ce coalitia aflata la putere si-a mentinut o majoritate parlamentara peste asteptari, si a insistat asupra ideii sale de a promova "un nou capitalism", relateaza AFP si EFE. "A fost un scrutin…

- Cel puțin o racheta balistica a fost lansata de Phenian, astazi, 19 octombrie, in apele de pe coasta Japoniei, potrivit anunțului unor oficiali niponi și din Coreea de Sud, care precizeaza ca sunt pregatiți și pentru alte posibile lansari, relateaza BBC și News.ro . Potrivit conducerii Statului Major…

- Guvernul statului Victoria a anunțat regulile pentru Australian Open 2022: protocolul pentru sportivi presupune vaccinarea acestora pâna la sfarșitul lunii noiembrie. Cu 20 de titluri de Grand Slam la activ, la egalitate cu Roger Federer și Rafael Nadal, Djokovic poate rata turneul din ianuarie…

- Fumio Kishida, fost ministru de externe, a caștigat miercuri competiția pentru șefia Partidului Democrat Liberal (LDP) ce guverneaza in Japonia și urmeaza sa devina urmatorul premier al țarii, informeaza Reuters.Kishida, 64 de ani, a caștigat președinția LDP in fața ministrului pentru vaccinare, Taro…

- Fumio Kishida, fost ministru de externe, a câștigat miercuri competiția pentru șefia Partidului Democrat Liberal (LDP) ce guverneaza în Japonia și urmeaza sa devina urmatorul premier al țarii, informeaza Reuters. Kishida, 64 de ani, a câștigat președinția LDP în fața…

- Ocupanta a locului 40 în clasamentul mondial al Cupei Davis, naționala României va disputa cu Peru barajul pentru a putea ajunge în calificarile turneului final al competiției.La Londra, la sediul Federatiei Internationale de Tenis, a avut loc miercuri tragerea la sorti a meciurilor…

- Partidul Liberal-Democrat (PLD), aflat la putere in Japonia, a anuntat ca isi va alege liderul la 29 septembrie, in contextul in care actualul presedinte al formatiunii politice, premierul Yoshihide Suga, a atins un nivel record de impopularitate, cu cateva saptamani inaintea scrutinului general, relateaza…

- Liderii G7 cer talibanilor, dupa preluarea puterii de catre acestia, "sa garanteze o evacuare sigura" pentru toti cei care vor sa paraseasca Afganistanul "pana pe 31 august si dincolo de aceasta data", a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, la finalul unui summit virtual al Grupului, informeaza…