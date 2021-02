Japonia: Economia a scăzut cu 4,8% în 2020, prima contracţie după 2009 Produsul intern brut (PIB) al Japoniei a scazut cu 4,8% în 2020 pe fondul pandemiei de coronavirus, prima sa contractie anuala din 2009, potrivit datelor preliminare publicate luni de guvern, noteaza AFP, citata de Agerpres.



A treia economie a lumii s-a prabusit puternic în prima parte a anului, în special între aprilie si sfârsitul lunii iunie (-8,3%), sectoare întregi de activitate economica fiind paralizate în timpul starii de urgenta, introdusa în primavara de guvern pentru a opri raspândirea coronavirusului.



