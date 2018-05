Stiri pe aceeasi tema

- Incident deosebit de grav și revoltator in Capitala, unde un șofer l-a luat intentionat pe capota pe un tanar care traversa pe ”zebra”. Urmare incidentului, a fost deschis dosar penal pentru tentativa de omor și il cauta acum pe șofer in baza imaginilor video surprinse de martori.

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace Malala Yousafzai si-a vizitat sambata orasul natal din Valea Swat din Pakistan pentru prima data de cand a fost impuscata in cap, in adolescenta, de un atacator taliban, au spus doi oficiali de securitate si un apropiat al familiei, potrivit Reuters. …

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera. Cinci sute de locuitori din Salisbury, clienti ai pub-urilor, au fost sfatuiti sa isi curete bunurile ca masura…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- Se intampla la Arad! Da, se intampla de cateva luni bune evenimente dedicate culturii și limbii japoneze. „In cadrul celor doua ateliere, organizate in luna octombrie a anului trecut și in prima luna din acest an, participanții au facut cunoștința cu doamna profesoara de origine nipona – Hiroko Ogawa,…

- Copii și batrani s-au trezit, la inceput de februarie, cu poliția in prag. Nu a venit sa cerceteze careva nereguli sau infracțiuni. A venit cu... daruri. Este vorba de Caravana Naționala de Caritate, care a ajuns și in raioanele Ungheni, Calarași și Nisporeni. ”E o continuare a caravanei de Craciun.…