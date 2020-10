Stiri pe aceeasi tema

- Takahiro Shiraishi, barbatul de 29 de ani care ale carui crime au socat Japonia , a recunoscut ca a ucis si ciopartit opt femei si un barbat in 2017. Victimele sale au fost alese si ademenite pe retelele de socializare dupa ce acestea si-au exprimat public dorinta de a se sinucide.

- Un taifun insotit de ploi torentiale si vanturi puternice se indrepta miercuri spre insula principala a Japoniei, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Meteorologii au avertizat cu privire la producerea de inundatii, alunecari de teren si iesirea raurilor din matca in estul si nord-estul Japoniei,…

- Kyle Rittenhouse, în vârsta de 17 ani, a fost acuzat de omor de gradul întâi dupa împușcarea a doi barbați care nu au fost înca identificați, a raportat The Daily Dot, care a obținut un document public de la grefierul instanțelor din Lake County, Illinois.Rittenhouse,…

- Mercurul din termometre a urcat luni la 41,1 grade Celsius in orasul Hamamatsu, din centrul Japoniei, egaland recordul de temperatura inregistrat in 2018, in contextul in care valul de caldura care afecteaza tara continua sa faca victime, informeaza dpa. Recordul a venit la o zi dupa ce temperaturile…

- Cea mai controversata mustața din Coreea de Sud a cazut victima lamei de ras, ambasadorul american Harry Harris vizitând un frizer la câteva luni dupa ce parul sau facial a devenit subiectul unor critici mai puțin obișnuite, relateaza The Guardian.Coreea de Sud și Statele Unite sunt…

- Un monstru marin a fost gasit in apele Oceanului Pacific, in apropierea unei stațiuni mexicane. Peștele uriaș, care masoara aproape 4 metri, a fost gasit mort in apropierea țarmului, de catre un biolog specializat in viața marina.Intr-un filmuleț postat pe Youtube, se observa lungimea peștelui uriaș,…

- Floyd Mayweather planuieste sa se intoarca in ring in Japonia. Are, insa, o lupta mai grea de dus impotriva restrictiilor de calatorie. Pandemia il impiedica pe pugilistul de 43 de ani sa mearga la Tokyo si sa discute detalii legate de contract. Nu ii este permis sa mearga nici macar cu avionul sau,…