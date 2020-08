Japonia are cea mai îmbătrânită populație din lume. Cu toate acestea, a evitat o criză Covid-19 la unitățile de îngrijire pentru vârstnici Japonia are are o populație mult imbatranita, mulți oameni fiind internați in centre de ingrijire. Chiar și așa, disciplina și pregatirea au facut ca pandemia sa nu loveasca acolo unde ajunge cel mai ușor: la cei batrani, care traiesc in instituții de ingrijire, scrie Washington Post.Japonia are cea mai imbatranita populație din lume, cu o varsta medie de 47 de ani și o speranța de viața de peste 81 de ani. Peste 28 la suta dintre niponi au peste 65 de ani, inaintea Italiei, care se afla pe locul doi cu 23 la suta, și in comparație cu cei 16 la suta dintre americani. Situație care ar fi putut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

