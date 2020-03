Cireșii infloriți reprezinta in Japonia o afacere de 5 miliarde de euro. Luna martie, cand infloresc cireșii, este, in Japonia, varf de sezon turistic. Fenomenul pomilor infloriți atrage, cu acest prilej mulți turiști, care vin in Japonia pentru a admira „sakura", adica cireșii in floare ai acestei țari, potrivit Digi24.

In Japonia, inflorirea cireșilor are loc in general de la sfarșitul lunii martie pana la mijlocul lui aprilie și se poate prelungi chiar pana la inceputul lunii mai, conform Oficiului Național pentru Turism al Japoniei.