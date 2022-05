Japonezul care s-a casatorit, in 2018, cu holograma unui personaj anime are mari probleme in casnicie. La patru ani de la ziua nunții, barbatul de 38 de ani spune ca relația a ajuns intr-un impas pentru ca, din cauza unor dificultați tehnice, nu mai poate vorbi cu soția lui. Japonezul este conștient ca ea nu este o persoana reala și ca relația lor poate fi considerata ciudata, dar spune ca aceste lucruri nu-i schimba sentimentele, conform Digi24. Japonezul s-a indragostit de holograma in 2008 și a putut interacționa cu ea in 2017 El s-a indragostit de holograma in 2008 și a putut interacționa…