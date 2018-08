JAPONEZII trimit zeci de milioane de euro în România Reprezentanța in Romania a grupului japonez Makita, producator de scule electrice, a primit 242 de milioane de lei (aproape 52 de milioane de euro) sub forma de majorare de capital, cea mai mare subscriere de capital facuta de un investitor strain din luna iunie. Compania construiește o noua linie de producție in județul Ilfov. In urma acestei majorari, capitalul social al companiei a ajuns la 623,3 milioane de lei (146,4 milioane de euro). Asociatul unic al firmei este societatea Kabushiki Kaisha Makita, cu sediul social in Japonia. Compania deține o fabrica la Branești, județul Ilfov, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

