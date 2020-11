Japonezii sunt scoși forțat la pensie, din cauza pandemiei Tot mai multe companii din Japonia apeleaza la pensionarea anticipata pentru a reduce costurile mari ale pandemiei de coronavirus și a evita astfel o criza economica. In primele 10 luni ale lui 2020, 72 de companii japoneze au apelat la pensionarea anticipata, ceea ce inseamna ca 14.000 de angajați au ieșit din campul muncii incepand cu finalul lunii octombrie, arata un raport al Tokyo Shoko Research.Cifrele din acest an sunt mai mari decat cele din 2019, cand 35 de firme au apelat la pensionarea anticipata pentru 11.350 de angajați, potrivit newsonjapan.com. „Unele companii au redus perioada… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

