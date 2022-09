SARBATOARE… Prima zi de toamna are, pentru jandarmii vasluieni, o insemnatate aparte. In acest an, la 1 septembrie, se implinesc 129 ani de ani de la inființarea Jandarmeriei Rurale in Romania. Este data la care a intrat in vigoare “Legea asupra Gendarmeriei Rurale”, promulgata prin Decret Regal de catre Carol I, lege care prevedea instituirea […] Articolul Jandarmii vasluieni in sarbatoare: 129 de ani de la inființarea Jandarmeriei Rurale in Romania apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .