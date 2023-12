Stiri pe aceeasi tema

- DE NECREZUT… E interzis in Barlad! Decizie radicala data in prag de sarbatori de iarna, prezentata pe pagina Primariei și pe rețaua Facebook, pe canalul oficial al instituției. In acest an materialele pirotehnice, precum artificiile și petardele nu trebuiau lasate sa fie vandute cetațenilor, dar totușI…

- In pragul sarbatorilor de Craciun, jandarmii vasluieni au organizat o campanie umanitara, alaturi de Moș Craciun, și au adus cadouri pentru 6 copii ce fac parte din familii cu posibilitați reduse. Jandarmii au pus mana de la mana și s-au mobilizat pentru a aduce bucuria Craciunului pentru 3 familii,…

- CERCETAT… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari pentru operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept. Asupra unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova, au fost descoperite articolele pirotehnice, pentru care nu deținea autorizație.…

- EDUCATIE… Noua unitati de invatamant din judetul Vaslui vor primi bani pentru a implementa proiecte de prevenire a violentei in scoli. Este vorba despre Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu” Barlad, Scoala Profesionala Speciala „Sf. Ecaterina” Husi, Scoala „Maresal Constantin Prezan” Dumesti, Scoala…

- SALVATORI… Bun venit in familia salvatorilor vasluieni! Incepand de astazi, 29 noiembrie, pompierilor militari vasluieni li s-au alaturat doisprezece noi salvatori, absolvenți ai Școlii de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, promoția 2023, subofițeri care astazi au pașit cu incredere…

- REUȘITA… Cladirea monument istoric din municipiul Huși, in care a fost sediul fostei banci „Albina”, inființata in 1914, imobil cunoscut la nivel local și sub numele de „Casa Moruzzi”, a fost reabilitata cu bani europeni. Cel puțin la exterior, cei care au trecut prin zona in ultimele zile au constat…

- MISIUNE INDEPLINITA… Saptamana aceasta, Jandarmeria Romana in parteneriat cu Patriarhia Romana desfașoara campania „Doneaza sange! Salveaza o viața!”. La aceasta campanie s-au alaturat și jandarmii vasluieni, care au fost prezenți astazi, 3 noiembrie a.c., la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad pentru…

- BILANT…Inspectoratul de Jandarmi Vaslui a facut un bilant al activitatii jandarmilor valsuieni, in lunile care au trecut de la inceputul anului. Astfel, pana acum, jandarmii se pot lauda cu peste 5.000 de misiuni de ordine publica sau cu sanctiuni de peste 529.050 lei acordate celor certati cu legea.…