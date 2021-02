Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au dat patru amenzi in valoare de 10.000 de lei sindicaliștilor din Poliție care au protestat, miercuri, in fața Palatului Cotroceni, pentru ca au folosit fumigene, transmite Mediafax.

- Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile.…

- Zeci de angajati din sistemul apararii, asistentei sociale, culturii si administratiei publice protesteaza in fata Palatului Cotroceni și la Guvern. Oamenii au iesit in strada nemultumiti fața de inghețarea salariilor și a sporurilor. N-au lipsit incidentele. La Cotroceni, cațiva protestatari, sindicaliști…

- Dupa anunțul polițiștilor ca nu mai dau amenzi, ci doar avertismente in urma inghețarii salariilor, protestele au inceput sa curga in fața Palatului Victoria – personalul sanitar este nemulțumit de politica fiscala a guvernuli, iar acum se alatura și cartel ALFA, care reunește peste 600.000 de lucratori…

- Un echipaj de poliție a reușit sa prinda in trafic, in aceeași zi, la interval de o ora, doi agenți de poliție aflați la volan, sub influența bauturilor alcoolice. Agentul-șef de poliție de frontiera Sandu Daniel, din cadrul ITPF Iași – SPF Radauți-Prut, aflat in timpul liber, cu autoturismul personal,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul de poliție, pentru verificarea documentelor, Constanța fiind in carantina…