- Vernisajul a avut loc astazi, 25 februarie 2020, expoziția putand fi vizionata pana in ziua de 06 martie 2020. In acest an se implinesc 170 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, actul de naștere fiind semnat la 3 aprilie 1850 de Grigore Alexandru Ghica – Domnul Moldovei. Cu acest prilej Inspectoratul…

- Echipe formate din cate trei jandarmi de la sectiile si posturile montane de la Inspectoratele de Jandarmi din intreaga țara vor participa la cea de a VI-a editie a Cupei „Jandarmeria montana la inalțime!”. In perioada 26-28.februarie, Centrul de Perfecționare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Montani…

- La Centrul Montan de Jandarmi de la Sinaia, are loc cea de-a patra intalnire in cadrul proiectului Skyfall, finanțat prin Fondul de Securitate Interna al Uniunii Europene. Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane participa in proiect alaturi de reprezentanți ai Poliției din Anvers și cei ai Poliției…

- Incident pe calea ferata, in aceasta dimineața, in județul Brașov. Circulația feroviara este intrerupta la aceasta ora. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația feroviara este intrerupta pe magistrala 200, intre stațiile CF Dumbravița și Vladeni, dupa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Predeal – Brasov, la kilometrul 146+850 de metri, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism. In urma impactului, 6 persoane au fost ranite, intre care trei copii.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Predeal ndash; Brasov, la kilometrul 146 850 de metri, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism.In urma impactului, trei persoane au fost ranite investigate…

- Drumul dintre Brașov și București continua sa fie aglomerat inca de la primele ore ale diminetii, dupa ce, ieri, coada masinilor a depasit un record de 43 de kilometri la ora 18:00, intre Predeal și Azuga. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic…

- Un urs a fost filmat pe partia Clabucet din Predeal, la doar cațiva metri de turiști. Imaginile au fost surprinse duminica, de un turist. In filmulețul postat pe Facebook se vede cum ursul iese din padure, se oprește pentru cateva clipe la marginea partiei și, apoi, speriat, fuge inapoi printre copaci.…