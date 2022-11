Stiri pe aceeasi tema

- Semnal de alarma, copiii pot transmite virusul gripal timp de mai mult de 7 zile, avertismentul vine in contextul in care de luni, 31 octombrie 2022, a reinceput școala dupa o saptamana de vacanța. Parinții sa fie responsabili și sa anunțe. Se atrage atenția parinților sa fie responsabili atunci cand…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au depistat in targul anual din localitatea Baleni, un barbat in varsta de 31 ani, care comercializa ilegal pește. Jandarmii au confiscat cantitatea de 168 kg de pește, din speciile crap, caras și biban, iar persoanei in cauza i s-au…

- Etapa a 5-a, sambata, 17 septembrie CSM Fieni – Viitorul VoineștiRecolta Gura Șuții – Roberto ZiduriBradul Moroeni – Gloria BucșaniFC Potlogi – Unirea UngureniStrajerii Razvad – Voința CrețuFC Brezoaele – Unirea BucșaniACS Burduca – Urban TituFlacara Șuța Seaca – St.Roșu Colacu Clasament1.Fieni 4 4…

- Un munte mai curat pentru generațiile viitoare, aceasta a fost o acțiune de ecologizare la care au participat jandarmii montani in mai multe zone din Munții Bucegi. Activitatea s-a desfașurat alaturi de salvamontiști, voluntari ai Primariei Moroeni, Administrației Parcului Natural Bucegi și ai Comitetului…

- Luni, 5 septembrie, la festivitațile de deschidere a noului an școlar, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița au fost alaturi de elevii și cadrele didactice, pentru cresterea gradului de siguranta in zona institutiilor de invatamant.Odata cu inceperea noului an scolar 2022-2023,…

- Pentru ca noul an scolar sa inceapa și sa decurga in liniste si siguranta, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița sunt la datorie și acționeaza in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar. Fiecare unitate de invatamant a fost inclusa in itinerariile…

- Avand in vedere avertizarile meteorologice privind vremea instabila, emise in aceasta perioada, polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita recomanda tuturor participanților la trafic prudenta maxima. Pe timp de ploaie, utilizați luminile de intalnire si in timpul zilei pentru a spori vizibilitatea,…