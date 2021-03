Stiri pe aceeasi tema

- Val de proteste, marți, in Capitala. Mai multe manifestații publice de protest sunt organizate de sindicatele Polițiștilor, dar și de cele ale personalului sanitar. Oamenii au ieșit in strada nemulțumiți de proiectul de buget, care include o serie de masuri de austeritate, precum și fața de lipsa de…

- Au fost anuntate adunari publice de protest in Piata Universitatii si in zona Ministerului Sanatatii.Avand in vedere ca in mediul on line au fost anuntate adunari publice de protest in Piata Universitatii si in zona Ministerului Sanatatii, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 66.000 de lei, dupa ce sambata intr-un club din Capitala a avut loc o petrecere privata, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Politistii, impreuna cu jandarmi, au identificat si sanctionat contraventional 21 de…

- Politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1 fac perchezitii intr-un imobil din Capitala, intr-un dosar de delapidare in care contabilul unui cult bisericesc este suspectat ca ar fi luat 800.000 de lei…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta organizarea unui protest in Piata Victoriei si pichetarea prefecturilor in 14 ianuarie, precum si ”initierea unei forme inovative de protest”, solicitand masuri de protectie a sanatatii si securitatii salariatilor din sanatate, o campanie adecvata de informare…

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

- Un bebelus a fost gasit abandonat intr-o punga, pe o strada din Capitala. Micutul, un baiețel, avea semne vitale și a fost preluat de SMURD și transportat la Spitalul Marie Curie. Totul s-a intamplat marți seara. „Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata ca in fața unui…