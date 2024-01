Jandarmii din Constanta au trecut la sanctionari ale protestatarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 33 dintre reprezentantii fermierilor si transportatorilor care au protestat pe 10 si 13 ianuarie la Constanta au fost amendati de jandarmi cu suma totala de peste 38.000 de lei , a informat luni Inspectoratul de Jandarmi Constanța . Conform sursei mentionate, in urma actiunii de protest…

- In urma actiunii de protest neautorizata din ziua de miercuri, 10.01.2024, initiate de catre reprezentanti ai fermierilor si transportatorilor, jandarmii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Constanta au aplicat un numar de 85 sanctiuni contraventionale, dintre care 80 de amenzi si 5 avertismente,…

- Patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieșeni, a intervenit, in aceasta seara, in urma unui apel la 112, in zona Cheile Ordancușei, pe drumul ce duce spre Ocoale. In zona stratul de zapada masoara aproximativ 50 cm, ceea ce face ca deplasarea sa se faca cu dificultate. Ajungand…

- In acest weekend, in timpul unei misiuni de patrulare, jandarmii constanteni au observat, pe strada Mihai Viteazu din municipiul Constanta, un barbat care avea o cagula pe cap, potrivit Jandarmeriei Constanta. Deoarece li s a parut suspect acest lucru, jandarmii l au legitimat pe barbat si au descoperit…

- Poliția are dreptul de a opri orice vehicul, in orice moment, daca exista suspiciuni cu privire la incalcarea regulilor de circulație. In astfel de situații, șoferii sunt obligați sa acorde autoritaților cooperarea lor, insa acest lucru nu inseamna ca trebuie sa renunți la drepturile tale. Intr-o țara…

- 30.000 de lei este valoarea amenzii pe care a primit-o un barbat ce a aprins mai multe cabluri din cupru pe un teren viran aflat pe strada Romana. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2023/11/cabluriarse.mp4 Un barbat a primit o amenda uriașa fiindca a aprins mai multe cabluri pe un teren…

- Persoanele cu handicap nu se vor mai prezenta la evaluarile periodice ale comisiei de specialitate, termenul certificatului fiind unul permanent, prevede un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, adoptat…

- Fapte antisociale constatate la sfarșitul saptamanii trecute 1. Sambata, 14 octombrie a.c., in jurul orei 16.45, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat sa intervina in fața unui local de pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Zalau, dupa ce mai multe persoane au devenit agresive tulburand ordinea…