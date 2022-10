Jandarmii dâmbovițeni sunt cu ochii pe cei care pescuiesc fără permis Jandarmii dambovițeni sunt cu ochii pe cei care pescuiesc fara permis , weekend-ul trecut jandarmii au desfașurat, in localitatea Cazaci (raul Ilfov), o acțiune care a vizat verificarea modului in care se desfașoara activitatea de pescuit in habitatele piscicole naturale. In urma acesteia au fost constatate 7 fapte de natura contravenționala pentru nerespectarea prevederilor legale [...] The post Jandarmii dambovițeni sunt cu ochii pe cei care pescuiesc fara permis first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

