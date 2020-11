Jandarmii argeșeni au aplicat în week-end 88 de sancțiuni contravenționale In acest week-end, care tocmai s-a incheiat, un eveniment privat a fost sistat de jandarmi, iar organizatorii au fost sancționați cu 3000 de lei. De asemenea au mai fost aplicate alte 87 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 24.950 lei pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la portul maștii de protecție sau referitoare la […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

