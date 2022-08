Jandarmi în stare gravă după ce au fost bătuți crunt de cinci tineri din Vaslui. Agresorii au fost arestați preventiv Cinci tineri din localitatea Untești, județul Vaslui au fost arestați preventiv pentru 30 de zile dupa ce in urma cu trei zile au snopit in bataie doi jandarmi. Cei doi jandarmi sunt internați in spital, iar unul dintre ei a ajuns la Clinica Buco Maxilo Faciala din Iași, unde a fost operat, avand mandibula rupta. Cei cinci batauși din Unțești, Feraru Gheorghe Florin (18 ani), Feraru Nicolae Elvis (17 ani), Negruț Robert Florin (20 ani), Filip Marian (20 de ani) și Iosif Robert (28 de ani), au fost duși in seara de 12 august in fața instanței cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 24 de ani, dintr-o comuna din Vaslui, au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce au atacat si agresat mai multe persoane, printre care si doi jandarmi. Conflictul a avut loc in fata unui bar, acolo unde tinerii i-a acostat pe cei doi jandarmi care, in acel…

- EXCLUSIV… Doi jandarmi din Barlad au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost batuți de cinci „zmei” bauți și recalcitranți din comuna Bogdanești, satul Unțești. Cei doi erau in timpul liber și fusera la discoteca, la Clubul „Obsession”, zis și „La Italianul” . In zori, cand distracția s-a terminat…

- EXCLUSIV… Doi jandarmi din Barlad au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost mutilați de cinci „zmei” bauți și recalcitranți din comuna Bogdanești, satul Unțești. Cei doi se aflau in zorii zilei de 7 august in fața la Clubul „Obsession”, zis și „La Italianul”, stand de vorba, fiind in timpul…

- Muscat in urma cu doi ani de un caine maidanez, un iesean a obtinut in instanta despagubiri de 10.000 de lei, insa decizia nu este definitiva, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi. Incidentul a avut loc pe 13 iunie 2020, cand barbatul se plimba pe Copou. A sunat la 112, iar echipajul medical…

- Tribunalul Bucuresti a constatat ca faptele pentru care Diana Gasparovici a fost condamnata la 5 ani de inchisoare in dosarul Trofeul Calitatii, in care a fost gasit vinovat si fostul premier Adrian Nastase, s-au prescris. Sentinta poate fi contestata. Gasparovici s-a sustras executarii pedepsei dispusa…

- Adrian Iacob si Mihail Marcoci, fostul rector si fostul prorector la Academia de Politie, au fost condamnati definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul santajarii jurnalistei Emiliei Sercan. Judecatorii au decis sa inlature obligatia ca Academia de Politie sa plateasca plata unor daune…

- Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi ar putea avea o linie de garda in specialitatea neurologie pediatrica. Proiectul urmeaza sa fie dezbatut de consilierii judeteni in sedinta ordinara care este programata pentru data de 27 iunie 2022. Reprezentantii spitalului sustin ca este nevoie de transformarea…

- Conturile Institutului de Psihiatrie Socola au fost blocate, iar cele 7 automobile din dotare au fost puse sub sechestru pentru acoperirea despagubirilor fața de doua angajate, scrie publicația Ziarul de Iași . Datoriile se ridica la aproximativ 30.000 de euro, dintre care instituția nu a reușit sa…