Stiri pe aceeasi tema

- Femeia jandarm care i-a pulverizat spray lacrimogen in ochi lui Ioan Csapai in timpul unei operatiuni de imobilizare la Vatra Dornei a fost condamnata la inchisoare cu suspendare. Ana Maria Florescu a fost gasita vinovata pentru ucidere din culpa, purtare abuziva si port fara drept de obiecte periculoase.

- Cazul George Floyd de Romania. Jandarmerița de 26 de ani, trimisa in judecata pentru moartea unui barbat in varsta de 55 de ani, pe care l-a imobilizat la pamant intr-un parc din Vatra Dornei și i-a pulverizat spray lacrimogen pe fața, și-a primt sentința. Tanara a fost gasita vinovata de ucidere din…

- Ana-Maria Florescu, femeia jandarm care i-a pulverizat spray lacrimogen in ochi unui barbat in parcul din centrul municipiului Vatra Dornei, și-a aflat joi sentința. Ea a fost gasita vinovata pentru trei capete de acuzare, ucidere din culpa, purtare abuziva și port fara drept de obiecte ...

- O primarie din Alba, obligata sa plateasca peste 10.000 de lei DAUNE unui barbat care a fost mușcat de un caine maidanez: Cum s-a intamplat incidentul Primaria Abrud a pierdut și a doua etapa a procesului in care o persoana a dat in judecata instituția dupa ce a fost mușcata de un caine maidanez. Pe…

- În vara anului trecut, tatal minorului Takács György a devenit suspect în cazul de ucidere a propriului sau fiu în vârsta de 8 ani. Minorul a fost gasit înjunghiat în piept în dimineașa zilei de 28 iulie 2020.…

- Agresoarea Cristinei Joia de la Pro TV și-a primit pedepsa, una care o face sa regrete fapta sa salbatica, aceea de a mutila cu o lovitura o alta femeie. S-a intamplat anul trecut, intr-un supermarket din București, victima fiind chiar designerița emisiunii ”Visuri la cheie” (Pro TV). Acesta a fost…

- O firma care detine un restaurant in judetul Brasov a fost obligata sa le achite daune morale mirilor pe care i-a dat in judecata din cauza ca au refuzat sa achite costurile nuntii pentru ca zeci de invitati, inclusiv mireasa si nasa, au facut indigestie, noteaza Adevarul. Sentinta care nu este definitiva.…

- Scandalul anului 2016 in care era implicat un eminent cadru medical din București a ținut titlurile presei. Medicul Gheorghe Burnei era prins in flagrant, luand mita, fiind ulterior arestat. In cazul medicului se dadea in decembrie 2019 o sentința, cu suspendare. Acum se pare ca o noua sentința in acst…