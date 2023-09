James Blake a lansat albumul Playing Robots Into Heaven

Stiri pe aceeasi tema

- Riscam sa avem de-a face cu fenomene migraționiste severe, transmite europarlamentarul PNL Daniel Buda, dupa atacul rușilor de la Odesa. Liberalul avertizeaza ca securitatea alimentara e afectata in mod profund in urma unor astfel de atacuri. Trebuie menționat in acest context și faptul ca intensificarea…

- OPPO a lansat pe piața locala noile smartphone-uri Reno10 și Reno10 Pro in cadrul unui eveniment pentru media și parteneri desfașurat aseara, 18 iulie, in București. Prezentarea a fost susținuta de Ciprian Mirea, Head of Trade and Product Marketing Oppo și de fotograful de moda Tibi Vintur.

- Laurențiu Maftei, vicepreședintele Societații Scriitorilor Botoșaneni “Mihai Eminescu”, a lansat doua carți de poezie Laurențiu Maftei, vicepreședintele Societații Scriitorilor Botoșaneni “Mihai Eminescu”, a lansat la Biblioteca Județeana Mihai Eminescu la 12 iulie carțile “Pași pe nisip” și „Rascolind…

- TikTok lanseaza TikTok Music. Platforma sociala chineza TikTok se extinde pe piata serviciilor muzicale de streaming, cu un serviciu ce-si propune sa concureze cu Spotify si Apple Music. Lansat, deocamdata, doar in Brazilia si Indonezia, TikTok Music este un serviciu de streaming pentru muzica disponibil…

- Peste 400 de membri si simpatizanti ai Aliantei pentru Unirea Romanilor au participat duminica seara, 2 iulie 2023, incepand cu ora 19.00, la prezentarea programului de guvernare al AUR. Evenimentul s-a desfasurat in sala de spectacole a Palatului Culturii si a fost onorat cu prezenta si discursurile…

- Sub contract pana in 2024 cu CFR Cluj, Cristi Manea, 25 de ani, e urmarit de Panathinaikos, care mai are doua variante: suedezul Emil Krafth (Newcastle) și norvegianul Jonas Svensson (Demirspor). Lansat la Academia Hagi, Cristi Manea a jucat doar cinci meciuri la Viitorul inainte de a debuta la naționala,…

- 60 de state, 400 de intreprinderi, 1000 de delegații s-au reunit miercuri, 21 iunie, la Londra, in cadrul unei Conferințe pentru reconstrucția Ucrainei. Obiectivul ei este sa reasigure investitorii și sa pregateasca relansarea economica a țarii atunci cand se va termina razboiul. Lansarea acestei ample…